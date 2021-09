Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, porta in faccia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 12 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta della Juventus a Napoli . In vantaggio con Álvaro Morata , i bianconeri si fanno rimontare con le reti di Matteo Politano e Kalidou Koulibaly . Ma che errori di Wojciech Szczesny e di Moise Kean ! Lite a fine partita tra i due tecnici, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri .

In alto, sotto la testata, si parla dell'impresa della Fiorentina che, con una doppietta di Dusan Vlahovic, vince in casa dell'Atalanta. Furioso Gian Piero Gasperini per le decisioni arbitrali. "Inter e Milan mostrano i muscoli", poi, per la 'rosea' di oggi.