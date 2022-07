Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il mio Milan suona il rock”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan. Con Yacine Adli, che si è presentato ieri in conferenza stampa e Sandro Tonali, tornato in anticipo dalle ferie, il centrocampo rossonero può suonare una gran bella musica.