Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter processa Inzaghi”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il processo dell'Inter al tecnico Simone Inzaghi. È accusato di non saper motivare la squadra, di troppi errori in trasferta, di non aver fatto crescere una squadra in evidente calo fisico. E martedì i nerazzurri saranno in casa del Porto per cercare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.