Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kessie bussa all’Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con il calciomercato. C'è un altro ex Milan. Kessie bussa all'Inter. Dopo Calhanoglu, si punta ancora a un vecchio simbolo del Diavolo. L'ivoriano vuole tornare a Milano. Caso Leao, arriva Cardinale. Il numero 1 del Milan sbarca per la Champions. A sinistra la Serie A. Spalletti che fame. Napoli per il + 16. Gasp scatta Mourinho no. Il tridente di Allegri. Tentazione Juve Di Maria-Chiesa dietro a Vlahovic. I gioielli di Commisso. Il trionfo Real di Ancelotti: è il 24esimo titolo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).