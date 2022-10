Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa ci chiama”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 4^ giornata della Champions League 2022-2023 . Oggi in campo Juventus e Milan . I bianconeri, alle ore 18:45 , faranno visita al Maccabi Haifa e rischiano grosso. Per vincere in Israele, il tecnico Massimiliano Allegri si affiderà al rientrante Ángel Di María .

Si parla, poi, dell'infortunio di Paulo Dybala: l'attaccante della Roma potrebbe fermarsi per oltre un mese e, pertanto, saltare anche i Mondiali in Qatar. Intanto, mentre la Lazio, nel 'Monday Night' della 9^ giornata della Serie A 2022-2023, vince nettamente (0-4) in casa della Fiorentina, in Serie B la Spal ingaggia un ex romanista per la panchina: Daniele De Rossi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).