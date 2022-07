Prima pagina Gazzetta dello Sport: “De Ligt, arriva il Bayern”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 11 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e Formula Uno. Sul calcio, invece, ampio spazio dedicato alla trattativa di calciomercato tra Juventus e Bayern Monaco per la cessione di Matthijs de Ligt ai tedeschi. Oggi arriva a Torino il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, per trattare con i bianconeri. Il sogno della 'Vecchia Signora' per sostituire l'olandese è Kalidou Koulibaly, ma è possibile che vada su altre piste.