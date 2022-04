Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan Interrotto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 11 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 11 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con il pareggio 0-0 tra Torino e Milan nel posticipo domenicale della 32^ giornata della Serie A 2021-2022. Secondo pari a rete bianche di fila per il Diavolo dopo quello contro il Bologna. L'Inter, adesso, è a -2 con una partita da recuperare.