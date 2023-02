Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giroud ti tira su”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport si apre con la Serie A. Giroud ti tira su. Il Milan batte un bel Toro e riparte. I rossoneri vincono dopo un mese. Il francese si slocca e decide di testa. La Roma a Lecce poi Lazio-Atalanta. Sfida che pesano per la Champions. A destra il calciomercato. L'Inter sfreccia. Dumfries verso l'addio assalto a Mazraoui. Svincolati d'oro. Kanté piace in bianconero. Thuram di moda a Milano. La Signora coppia. Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta in casa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).