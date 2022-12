Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Balla solo Messi'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 10 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Mondiali 2022 in Qatar. Balla solo Messi, che vince ai rigori contro l'Olanda. Escono sconfitti, invece, Neymar e il Brasile. Spazio, poi, a Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, stella del Marocco ai Mondiali e obiettivo - concreto - del Milan per il calciomercato di gennaio. Ci sarebbe un rallentamento causato dalla pretese del calciatore.