Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, ci 6. Milan, mercato flop”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che si riprende in campionato battendo per 6-1 il Bologna a 'San Siro'. Doppietta di Federico Dimarco nella goleada nerazzurra. Si parla, poi, del Milan di Stefano Pioli: il mercato estivo del club di Via Aldo Rossi, da Divock Origi a Charles De Ketelaere, infatti, finora ha fatto flop.

La bella notizia, per i rossoneri, arriva dalla convocazione nella Francia di Olivier Giroud per i Mondiali in Qatar. Spazio, poi, al Napoli capolista della Serie A ed al suo momento d'oro, ma anche alle chance di ripresa della Juventus di Massimiliano Allegri che stasera a Verona ha un'occasione colossale per rientrare le prime della classe.

Chiosa, poi, con Sassuolo-Roma 1-1 e la furia di José Mourinho contro Rick Karsdorp e la vittoria per 2-0 del Torino in cassa contro la Sampdoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 10 novembre 2022