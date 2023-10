Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, rilancio Scudetto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. L'intenzione del club bianconero, manifestata ieri da John Elkann, è quella di tornare a vincere subito con Massimiliano Allegri in panchina. Per far sì che il tecnico possa essere facilitato nel compito, via libera ai rinforzi sul mercato già a gennaio: nel mirino della 'Vecchia Signora' ci sono Domenico Berardi del Sassuolo e Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham.