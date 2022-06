Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi vota Lukaku”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, spinge per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. L'idea è quella di un super attacco con 'Big Rom', Lautaro Martínez e Paulo Dybala. Qualcuno, però, dovrà partire: da Milan Škriniar a Denzel Dumfries, ecco come finanziare gli acquisti.