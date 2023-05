Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Champions ti bacio io”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Champions League e l'EuroDerby. Champions ti bacio io. Superderby Milan-Inter per la finale: atto uno. Leao ci prova fino alla fine. Bennacer il segreto di Pioli. La notte record di San Siro, oltre 10 milioni d'incasso. "Non ci nascondiamo". E Inzaghi lancia Lautaro. De Bruyne replica a Vinicius. Pari tra Ancelotti e Pep. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).