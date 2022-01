Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, testa al bacio”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 10 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell' Inter di Simone Inzaghi in casa, 2-1 , contro la Lazio di Maurizio Sarri . Un successo firmato da difensori Alessandro Bastoni e Milan Škriniar . Ottava vittoria consecutiva dei nerazzurri che ora giocheranno la finale di Supercoppa Italiana mercoledì sera a 'San Siro' contro la Juventus .

I bianconeri tra gioia e crac: la squadra di Massimiliano Allegri, infatti, vince allo stadio 'Olimpico' contro la Roma (da 1-3 a 4-3 in 7'!), ma perde Federico Chiesa per un infortunio al ginocchio, che, si teme, può tenerlo fuori a lungo. Il Milan non molla la corsa Scudetto: vince 3-0 in casa del Venezia grazie ad una doppietta del suo capitano, Theo Hernández. Vincono, infine, anche Napoli (1-0 alla Sampdoria) e Atalanta (6-2 sul campo dell'Udinese). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).