Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan servono regali”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 9 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con le necessità del Milan sul calciomercato di gennaio. Dieci esperti concordano, infatti, sul fatto che i rossoneri abbiano bisogno di un difensore e di un centravanti. A questo proposito, caccia a Luiz Henrique ( Fluminense ).

In alto, sotto la testata, si parla della Juventus , giunta prima nel Gruppo H di Champions League dopo aver battuto 1-0 il Malmö grazie al gol di Moise Kean . Ed al regalo dello Zenit , che ha fermato sul 3-3 il Chelsea . Si gioca oggi alle ore 19:00 , invece, Atalanta-Villarreal , rinviata ieri sera per neve.

La Roma oggi chiede la svolta a José Mourinho in Conference League, mentre il Napoli e la Lazio se le vedranno rispettivamente contro Leicester e Galatasaray. Infine, multa dell'Inter per Nicolò Barella dopo l'espulsione in Champions. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).