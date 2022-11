Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fugona Napoli, frenatona Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 9 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che, in occasione del 2-0 interno contro l'Empoli, ha conquistato il decimo successo consecutivo in Serie A. Gli azzurri veleggiano saldamente in vetta alla classifica, a +8 sul Milan di Stefano Pioli che, invece, non va oltre un brutto 0-0 sul campo della Cremonese.

Oggi pomeriggio la Roma di José Mourinho giocherà in casa del Sassuolo, con il tecnico giallorosso che accusa i suoi giocatori di essere peggiorati e Tammy Abraham di pensare ai Mondiali in Qatar. In serata, poi, l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Bologna: i nerazzurri devono invertire necessariamente una tendenza di risultati altalenanti.

Mentre il Governo Italiano pensa a muoversi per minacce e cori nelle curve, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia rileva il club campano che porta il suo nome. In chiusura l'intervista esclusiva di Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, che parla del Brasile di Neymar favorito per i Mondiali.

Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). La nebbia, le prostitute, Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 >>>

