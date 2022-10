Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fiesta Milan. Juve affondata”

1 di 1

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 ottobre 2022

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il successo del Milan di Stefano Pioli nel big match della 9^ giornata della Serie A 2022-2023. A 'San Siro' battuta per 2-0 la Juventus di Massimiliano Allegri con un gol per tempo di Fikayo Tomori e Brahim Díaz. Decisive le scelte dei due tecnici.

Bene anche l'Inter, che passa per 1-2 sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vincono al 'Mapei Stadium' grazie ad una doppietta di Edin Džeko. La squadra di Simone Inzaghi, così, riparte anche in campionato dopo il successo in Champions League contro il Barcellona. Ma Lautaro Martínez si è perso.

Oggi sfida d'alta classifica anche quella della 'Dacia Arena' tra Udinese (19 punti) e Atalanta (20). Potrebbe approfittarne il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad allungare in vetta nel caso in cui esca vittorioso dalla trasferta in casa della Cremonese. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

