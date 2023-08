Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zanetti: ‘Lukaku ha tradito'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter ed ex capitano dei nerazzurri: secondo lui, Romelu Lukaku ha tradito la causa, deludendo tutti, anche come uomo.