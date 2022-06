Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Intesa con l’Inter: Dybala, primo sì”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 9 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il primo sì di Paulo Dybala all'Inter. Nel giro di una settimana la 'Joya' dovrebbe firmare per quattro anni con i nerazzurri, ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per l'ex interista Daniele Adani, super coppia con lui e Lautaro Martínez.