Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Pioli dice Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in occasione del 'Festival dello Sport' di Trento. L'allenatore rossonero non si nasconde: punta allo Scudetto. Si parla, poi, del calciomercato della Juventus, visto che il rinnovo di Paulo Dybala sarà presto ufficiale: nuovo contratto fino al 30 giugno 2026.