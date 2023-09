Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Macedonia del Nord-Italia, partita di qualificazione agli Europei 2024, in programma domani sera a Skopje. Per Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, sarà l'esordio nel ruolo di Commissario Tecnico degli Azzurri. Ecco cosa studia in vista del suo debutto tra tattica e formazione titolare.