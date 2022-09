Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mamma che Napoli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 8 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 8 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il roboante successo (4-1) del Napoli sul Liverpool allo stadio 'Diego Armando Maradona'. La Champions League inizia con il botto per la squadra di Luciano Spalletti: lezione di calcio ai 'Reds' di Jürgen Klopp.

Incubo Inter, invece, a 'San Siro': il Bayern Monaco passa con facilità (0-2) sui nerazzurri di Simone Inzaghi, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il derby. Doppietta di Leroy Sané in una difesa interista che commette troppi errori. Spazio poi al Milan, che sabato sera sarà in trasferta sul campo della Sampdoria: sarà rilanciato Charles De Ketelaere e in attacco toccherà a Divock Origi dal 1'.

Poi la Juventus, che sembra essersi rinforzata con gli arrivi di Leandro Paredes, Filip Kostić ed Arkadiusz Milik. Ma il suo bilancio è in passivo di 250 milioni di euro. Mentre il Bologna finisce a Thiago Motta, chiosa con gli impegni delle italiane in Europa League e Conference League di oggi: Ludogorets-Roma, Lazio-Feyenoord, Fiorentina-Riga. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 8 settembre 2022