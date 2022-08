Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Skriniar, Inter che fai?”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter . Il PSG , infatti, sta tornando alla carica per Milan Škriniar e Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro, teme di perdere il suo difensore centrale slovacco. La palla, adesso, passa al Presidente Steven Zhang .

In alto, sotto la testata, si parla del Milan di Stefano Pioli che, visti i problemi attuali dell'Inter e della Juventus dal punto di vista del gioco, partirebbe in pole position in questo campionato di Serie A. I rossoneri rischiano però di perdere Sandro Tonali per 20 giorni. La Juve, ieri, è stata travolta 0-4 in amichevole dall'Atlético Madrid con tripletta dell'ex Álvaro Morata: la buona notizia per Massimiliano Allegri è che è in arrivo l'esterno offensivo Filip Kostić dall'Eintracht Francoforte.