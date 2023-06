Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dzeko-Lukaku, coppa arriviamo”

Beffa, ieri sera, a Praga , per la Fiorentina di Vincenzo Italiano , sconfitta 1-2 in finale di Conference League dal West Ham : inglesi a segno con Jarrow Bowen in contropiede al 90' .

Si parla, poi, della finale di andata dei playoff per salire in Serie A, tra Cagliari e Bari. Spazio, e non potrebbe essere altrimenti, per il calciomercato.