Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Come Dea comanda. Atalanta prima, il Milan affonda a meno 12. Fonseca contro l'arbitro. L'Inter vince contro il Parma e guarda in alto. Per la Juventus è tempo di mercato: c'è Hancko. Vanoli carica il Torino. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.