Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Paura Juve”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Si fa grave la situazione dei bianconeri. Il club avvisa gli azionisti: "A rischio l'Europa e la Serie A". Dubbi anche sul bilancio 2022. In alto, sotto la testata, la notizia della condanna a 6 anni di reclusione per Manolo Portanova (Genoa) per stupro.

Si parla, poi, del Milan, con le parole di Olivier Giroud sui rossoneri e su Zlatan Ibrahimović e dell'Inter. I nerazzurri meditano la rimonta in classifica, a detta del tecnico Simone Inzaghi, anche con l'apporto di Romelu Lukaku nel 2023. Intervista in esclusiva a Nikola Vlašić, centrocampista del Torino, che ha dichiarato di sentirsi felice in granata e chiosa con i Mondiali.

Già, perché nel 6-1 del Portogallo sulla Svizzera brilla la stella di Gonçalo Ramos: tre gol per l'uomo che ha spedito in panchina il mito Cristiano Ronaldo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022