Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, fuori Pogba. Ma arrivano 200 milioni”

Intanto, però, il club ha varato un aumento di capitale di 200 milioni di euro per coprire le perdite in bilancio, stimate in 123: arriveranno anche rinforzi nelle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri, ad ogni modo, oggi alle ore 18:00 scenderanno in campo all'Allianz Stadium per sfidare il Torino di Ivan Jurić nel derby della Mole: senza Dušan Vlahović e Federico Chiesa, l'attacco sarà interamente sulle spalle di Moise Kean. Il tecnico granata, al contempo, chiede una squadra tosta e feroce.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, in campo anche l'Inter di Simone Inzaghi che, a 'San Siro', ospiterà il Bologna: straordinari per Lautaro Martínez. In serata, ore 20:45, spazio a Genoa-Milan: nella fila rossonere, l'allenatore Stefano Pioli ha la tentazione di far giocare Luka Jović dal 1' come centravanti. Chiosa con le scelte di Luciano Spalletti per le partite dell'Italia contro Malta e Inghilterra.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 7 ottobre 2023

