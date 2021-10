Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I campioni restiamo noi”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 7 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Italia-Spagna , semifinale di Nations League persa 1-2 dagli 'Azzurri' di Roberto Mancini a 'San Siro'. Decisivo, nel computo finale, il cartellino rosso rimediato da Leonardo Bonucci al 42'. Gianluigi Donnarumma sonoramente fischiato da quello che una volta era il suo pubblico, quello del Milan .

A proposito di Milan: la 'rosea' fa il punto sulla situazione del nuovo stadio di Milano, che il club di Via Aldo Rossi dovrà costruire insieme all'Inter. I rossoneri sono pronti alla costruzione, ma bisognerà capire le mosse della proprietà nerazzurra. Calciomercato: la Juventus mette Mauro Icardi (PSG) nel mirino per gennaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).