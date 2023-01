Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’amico geniale”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla prematura scomparsa di Gianluca Vialli , deceduto a 58 anni dopo aver trascorso gli ultimi cinque in lotta contro la malattia. Ecco il ricordo dell'ex attaccante di Sampdoria , Juventus e Nazionale Italiana nelle parole di chi lo ha conosciuto.

In particolare, in quelle del 'gemello' Roberto Mancini, l'amico di una vita. Inoltre, cronistoria dei successi riportati da calciatore e non soltanto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).