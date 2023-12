Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan si rifà in 3”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse del Milan per il calciomercato di gennaio 2024. Il Diavolo vuole centrare tre colpi: Jakub Kiwior (Arsenal), Juan Miranda (Betis) e Jonathan David (Lille). In partenza Rade Krunić.