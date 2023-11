Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Risposta al Max”

Con questo successo di misura la Juve consolida il secondo posto in classifica in scia dell'Inter e stacca il Milan. Non sarà facile, per i bianconeri, prendere la squadra di Simone Inzaghi che, come media-punti, corre più di quella allenata qualche stagione fa da Antonio Conte.

In crisi, invece, i rossoneri di Stefano Pioli. Il Diavolo va avanti con il suo tecnico, ma è in arrivo Gerry Cardinale dagli Stati Uniti d'America e ha in programma un incontro con Zlatan Ibrahimović. La Roma di José Mourinho rimonta, da 0-1 a 2-1 in casa contro il Lecce, grazie a due gol nel recupero.

Arriva il primo gol italiano di Sardar Azmoun e l'ennesima perla di Romelu Lukaku, che rimedia così al calcio di rigore sbagliato in avvio di match.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 novembre 2023

