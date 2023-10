Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vi faccio l’allegrata”

Possibile che, dietro le punte, giochi uno tra Fabio Miretti e Kenan Yıldız; dietro, probabile una difesa a quattro. Oggi, intanto, il verdetto per l'eventuale squalifica per doping di Paul Pogba. In alto, sotto la testata, intervista ad Urbano Cairo, Presidente del Toro, da 18 anni alla guida del club granata.

Spazio, quindi, all'analisi dell'andamento della Champions League, con le squadre italiane tutte in corsa per la qualificazione ed ai risultati di Europa e Conference League di ieri. Bene Roma (4-0 al Servette) e Atalanta (1-2 sul campo dello Sporting Lisbona), pari interno per la Fiorentina (2-2) contro il Ferencváros. Problema al Milan: Olivier Giroud ha un anno in più e fa fatica. Per l'anno prossimo, è caccia al bomber sul mercato.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 ottobre 2023

