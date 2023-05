Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un giro imperiale”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica tutto il suo spazio al Giro d'Italia, in partenza oggi. In basso lo speciale sul Napoli. Napoli tricolore, lunedì in regalo un dorso speciale. All'interno del giornale spazio anche alla sfida di oggi tra Milan e Lazio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).