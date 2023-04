Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Razzismo, Lukaku: ‘Ora basta’”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter che, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro la Juventus, è stato fatto oggetto di cori razzisti. Ira del belga sui social: Digos al lavoro con 115 telecamere per individuare i colpevoli.

Nell'altra semifinale, disputatasi ieri allo 'Zini', successo esterno della Fiorentina (0-2) contro la Cremonese: i viola ipotecano la finale del torneo. In alto, sotto la testata, si parla di Silvio Berlusconi, ex patron del Milan ed oggi Presidente del Monza. È infatti ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'San Raffaele' di Milano con una polmonite: ore d'ansia per lui.

Mentre Dejan Savicević ha parlato di Milan in un'intervista esclusiva concessa alla 'rosea', la Guardia di Finanza ha perquisito ieri le sedi di Lazio, Roma e Salernitana: nel mirino 18 affari sospetti. Per concludere, bella soddisfazione per Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C, eletto vicepresidente della UEFA. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 6 aprile 2023