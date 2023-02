Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Re Lautaro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 6 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il derby di Milano vinto dall'Inter di Simone Inzaghi sul Milan di Stefano Pioli ieri sera a 'San Siro'. 1-0 per i nerazzurri, firmato dal colpo di testa del nuovo capitano, Lautaro Martínez, al 34' del primo tempo. Dominio interista, primo tempo addirittura senza storia: i rossoneri, che pure avevano cambiato modulo e sistema di gioco, non tirano mai.