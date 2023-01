Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Occhio Napoli, arriviamo!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 6 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan: "Occhio Napoli, arriviamo!". Pioli lancia la rimonta, sa come si fa. Accanto spazio alla Juventus: muro Juve e Max corre. La difesa imbattibile e il tesoro di Allegri. Sotto Inter: la Lu-La e super Dzeko. Inzaghi può scattare. A sinistra spazio al Napoli: qui ci vuole Raspadori. In basso i cori della curva Lazio contro Umtiti: punita con una giornata di squalifica, condannata anche dalla società. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).