Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La firma di Giroud”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria (3-1) della Francia sulla Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. C'è la firma di Olivier Giroud sul successo: il centravanti del Milan sale a quota 52 reti in Nazionale, battendo il record di Thierry Henry. Dopo la rassegna iridata rinnoverà il suo contratto con i rossoneri.