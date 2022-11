Prima pagina Gazzetta dello Sport: Leao, la firma che scotta

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del rinnovo di Rafael Leao. Un allarme per il Milan, una situazione che potrebbe complicarsi visto l'imminente Mondiale in Qatar. Ancora non c'è l'accordo tra le parti. Nel frattempo continua il dibattito sull'abbattimento di San Siro: si o no? Vittorio Sgarbi si pronuncia in maniera decisa. Tornando alle questioni di campo oggi è una giornata importante per l'alta classifica in Serie A: ci sono Atalanta-Napoli e Milan-Spezia.