Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic da Scudetto”

In alto, sotto la testata, si parla del precario stato di forma di Fikayo Tomori, Theo Hernández e Ruben Loftus-Cheek in casa Milan. Spetterà al tecnico rossonero, Stefano Pioli, farli entrare in forma per l'inizio del campionato. L'Inter pagherà la clausola rescissoria di 6 milioni di euro per prendere Yann Sommer, portiere svizzero, dal Bayern Monaco, mentre la Lazio, dopo aver accolto ieri Daichi Kamada, ritroverà Luis Alberto, che ha rinnovato il suo contratto.