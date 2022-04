Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sì, l’Inter c’è”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 4 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, si colora di nerazzurro per la vittoria dell'Inter in casa della Juventus nel Derby d'Italia disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. Il successo arriva grazie ad un calcio di rigore siglato dal turco Hakan Çalhanoğlu nel pieno recupero del primo tempo.