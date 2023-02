Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby spacca”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Milan, il derby di Milano in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Stracittadina delicata sia per Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che non può permettersi la settima sconfitta in campionato, sia per Stefano Pioli, allenatore rossonero, intorno al quale c'è un clima teso.