Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Torna lo Scudetto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno del campionato di Serie A. Lo fa subito con una sfida da Scudetto, quella di questa sera (ore 20:45) a 'San Siro' tra Inter e Napoli. Tra i nerazzurri rientra Romelu Lukaku; gli ospiti, invece, si presentano al grande appuntamento con Khvicha Kvaratskhelia. La squadra di Luciano Spalletti, in caso di vittoria, può fare davvero il vuoto dietro di sé.