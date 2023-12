Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo è vivo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 3 dicembre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 3 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Il Diavolo è vivo. Il Milan batte tre colpi. Gol e assist di Jovic. Pioli a tre punti dall'Inter. In alto il sorteggio di Euro2024, è dura, ma siamo l'Italia. Lato destro. Chiamate scudetto. Oggi c'è Napoli-Inter. Juventus rinforzi per il primato. In basso le parole di Mourinho contro l'arbitro. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.