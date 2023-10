Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi: ‘La mia Inter è europea’”

Stasera, sempre alle ore 21:00, si scenderà in campo anche allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Si affronteranno il Napoli di Rudi Garcia , che punterà su Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen e il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti , nel quale giocheranno le stelle Jude Bellingham e Vinícius Júnior . Una gara, quella della seconda giornata del Gruppo C di Champions, che promette spettacolo.

C'è spazio, sulla 'rosea', anche per commentare il 3-0 con il quale la Fiorentina, nel 'Monday Night' di Serie A, ha spazzato via il Cagliari e la prima presentazione di Borussia Dortmund-Milan, in programma domani sera in Germania.