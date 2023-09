La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 3 settembre 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 3 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter e la partita contro la Fiorentina. In più si parla già del derby contro il Milan. Pioli innovatore che si ispira a Guardiola. In alto la Formula 1 con Granpremio di Monza. Al centro Sarri spacca il Napoli. In basso la Juventus con Vlaovic. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.