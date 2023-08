Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, c’è da fare”

Sul fronte mercato , in uscita Rade Krunić (ha un accordo con il Fenerbahçe , ma partirà solo per 15 milioni di euro), Charles De Ketelaere (intesa tra rossoneri e Atalanta , manca solo il sì del giocatore) e, in entrata, potrebbe esserci Clément Lenglet , difensore centrale del Barcellona .

In alto, sotto la testata, si parla della lotta Scudetto: i bookmakers vedono il Napoli potenzialmente in grado di fare il bis, con l'Inter come principale antagonista. La Juventus sarà costretta a rinunciare, intanto, a Paul Pogba anche per l'esordio in campionato: il ritorno del centrocampista francese a Torino non è stato finora dei più felici.