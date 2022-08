Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby fa 90”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità dell'arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Il belga ha firmato per cinque anni e scelto la maglia numero 90. La stessa che aveva al Bruges, la stessa che, nell'Inter, quest'anno indosserà un altro belga, Romelu Lukaku. Il derby Scudetto è già iniziato! Interviste esclusive con due grandi ex tra i rossoneri e i nerazzurri: Roberto Donadoni da una parte, Walter Zenga dall'altra.