Prima pagina Gazzetta dello Sport: Lukaku, segno subito

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della voglia di Romelu Lukaku di bagnare subito il suo ritorno all'Inter con tanti gol. Il belga, in Sardegna insieme all'amico André Onana, si sta preparando al meglio per un inizio di stagione sprint. In basso a sinistra il calciomercato del Milan e, in particolare, i movimenti per la difesa e per il centrocampo tra Abdou Diallo e Charles De Ketelaere. In casa Juventus sarà una settimana calda per Paul Pogba e Angel Di Maria, ma attenzione alla cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea.