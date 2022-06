Prima pagina Gazzetta dello Sport: Inter, che cinema

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 3 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulle trattative di calciomercato dell'Inter. Innanzitutto la permanenza di Lautaro Martinez, che aspetta l'arrivo a parametro zero del connazionale Paulo Dybala. Poi c'è la proposta per Henrik Mkhitaryan, con i nerazzurri che possono giocarsi la carta Champions League. Infine il tentativo di riportare a Milano Romelu Lukaku, grande scontento in casa Chelsea. Sulla destra spazio al Milan, con l'incontro tra Stefano Pioli e Gerry Cardinale tra obiettivi e calciomercato.