Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao sceicco”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 3 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Rafael Leão , attaccante del Milan . Il fondo InvestCorp , che presto rileverà il club rossonero da Elliott , lo vuole al centro del progetto. Pertanto, respingerà la ricca offerta del PSG e procederà nel rinnovo del contratto del portoghese.

In un'intervista esclusiva rilasciata alla 'rosea', poi, Marcello Lippi spiega come, a suo avviso, saranno i rossoneri a vincere lo Scudetto: 'Oscar' per la stagione a Sandro Tonali. Quindi, si parla delle mosse di calciomercato dell'Inter, che vorrebbe tenere Lautaro Martínez vendendo Andrea Pinamonti e Martín Satriano, e della Juventus, che intende provarci seriamente per Sergej Milinković-Savić.